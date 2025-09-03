Amici 25, due ex allievi tornano? Data di inizio e prof ufficiali

Ex allievi tornano ad Amici 25?

Amici 25: quando inizia, chi sono i professori e quali ex allievi potrebbero tornare

L’attesa per Amici 25, la nuova edizione dello storico talent show condotto da Maria De Filippi, è ormai alle stelle. Anche quest’anno il programma tornerà a settembre su Canale 5, come accade da un quarto di secolo. Ma cosa sappiamo finora su professori, novità e possibili ritorni?

Due ex allievi pronti a rientrare?

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova classe potrebbe includere due volti noti al pubblico: Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani, entrambi ballerini che lo scorso anno sono stati costretti a lasciare la scuola a causa di infortuni. A loro sarebbe stata promessa la possibilità di ripresentarsi quest’anno per riprendere il percorso interrotto.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che una promessa del genere resta sospesa. In passato, ad esempio, anche Kia e Nahaze, due cantanti eliminate a un passo dal serale, avevano ricevuto simili rassicurazioni senza poi essere richiamate. Non resta che vedere se per Alessio e Dandy l’esito sarà diverso. D’altronde, alcuni allievi rientrati l’anno dopo hanno poi trionfato, come Andreas Muller e Mattia Zenzola.

Cambiamenti in arrivo per il pomeridiano?

Tra le novità più discusse ci sarebbe il possibile ritorno del sistema a squadre nel daytime, una dinamica che ha sempre acceso gli animi e diviso il pubblico. Inoltre, si vocifera del rientro di Giuliano Peparini, coreografo e direttore artistico molto amato dai fan storici del programma.

Data di inizio e professori di Amici 25

La data di inizio è fissata per domenica 21 settembre, mentre tra i professori del corpo docenti dovrebbero essere confermati: Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli.

Maria De Filippi, ovviamente, sarà ancora una volta al timone del programma.

Garrison Rochelle ritorna?

In una recente intervista, Garrison Rochelle ha raccontato del suo legame con Amici:

“Se Maria mi avesse chiamato dicendomi che aveva bisogno di me, avrei accettato subito. Ma lei non ha bisogno di me, anzi appoggia tutto quello che faccio e, anche se non lo dice apertamente, so che è molto orgogliosa di me.”

L’ex insegnante ha aggiunto: