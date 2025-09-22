Amici 25, chi sono i 4 probabili nuovi allievi

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la numero 25, sta per tornare su Canale 5. L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre e, secondo quanto riportato da All Music Italia, sarebbero già emersi i nomi di quattro possibili concorrenti che vedremo durante la prima puntata. Si tratta di giovani cantanti, già attivi online, che potrebbero conquistarsi un banco nella scuola più famosa della televisione.

Michelle Cavallaro allieva ufficiale?

Tra i nomi trapelati, quello che spicca maggiormente è quello di Michelle Cavallaro, volto conosciuto del web. Su Instagram conta circa 600 mila follower e su TikTok ne ha oltre 73 mila. Il pubblico la ricorderà per la sua partecipazione a Il Collegio quando aveva solo 14 anni. Dopo quell’esperienza televisiva è entrata nella House Of Talent e ha dato il via alla sua carriera musicale. Ha debuttato con il singolo *Berlino* e, negli ultimi due anni, ha pubblicato anche Come Volevi Tu, Nemesi, Vivere Così e Amori Disperati, prodotto da Mameli. Si è esibita in eventi come Deejay On Stage e Wad and Friends e oggi conta circa 3.000 ascoltatori mensili su Spotify. È stata sentimentalmente legata ad Alex Wyse, ex finalista del talent.

Gli altri nomi in lizza per entrare nella scuola di Amici 25

Oltre a Michelle, anche Matteo Della Vecchia potrebbe fare il suo ingresso ad Amici 25. Si tratta di un giovane cantautore di Napoli, classe 2006. Aveva già tentato di entrare nella scuola lo scorso anno, ma era stato sconfitto in una sfida contro Trigno. Suona pianoforte e chitarra da autodidatta e sui social è seguito da circa 4.000 utenti su Instagram e TikTok.

Altro nome segnalato è quello di Antonio Silvestri, in arte Plasma 8003, un artista rap proveniente da Genova. Ha avviato il suo percorso musicale nel 2019 e l’anno successivo ha collaborato con Alfa e Olly nel brano No Money. Dopo una pausa, è tornato con l’EP Lepre Dei Tetti e ha pubblicato nel 2025 i singoli Nonostante, Afterparty e Mi Fa Paura La Magia. Nel 2024 ha partecipato ai Bootcamp di *X Factor*, senza però riuscire ad accedere alla fase finale. Su Spotify ha circa 4.300 ascoltatori mensili.

Infine, la quarta artista in lista è Benedetta Cornalba, che si presenta con il nome d’arte Kora. Nata a Milano nel 2005, ha iniziato la sua carriera pubblicando brani in inglese con il nome Blessed. A partire dal 2023 ha scelto di cantare in italiano, presentando brani come Ragazza Demodè, Phantom, Voci e Cellophane. Su Spotify conta attualmente 900 ascoltatori mensili.