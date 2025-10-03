Amici 25, i primi voti dei prof ai ballerini: Celentano spiazza

Nel daytime andato in onda oggi, i ballerini della nuova edizione di Amici 25 hanno ricevuto i primi voti da parte dei professori di danza. A spiazzare pubblico e allievi è stata proprio la maestra Alessandra Celentano, nota per la sua severità, che questa volta ha dato meno insufficienze del previsto.

I voti dei professori di danza ad Amici 25

La preparazione degli allievi entra nel vivo in vista dello speciale di domenica 5 ottobre e oggi sono stati mostrati i primi giudizi ufficiali dei docenti di ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

La grande sorpresa? La Celentano ha dato soltanto un 5,5, dato a Matilde. Un atteggiamento decisamente più morbido rispetto al passato, dove non mancavano i voti bassissimi. La maestra sembra quindi avere una prima impressione più positiva del gruppo di quest’anno.

Da notare anche l’assenza di Alessio Di Ponzio nella lista: il ballerino ha ricevuto un banco direttamente, a seguito dell’infortunio dello scorso anno, ma non ha ancora avuto modo di esibirsi per ricevere una valutazione.

Il migliore, secondo la media dei voti, è risultato essere Emiliano, che ha ottenuto un punteggio medio di 8,5. Nessuna grave insufficienza, a parte un solo 5,5, che però risulta facilmente recuperabile.

Le reazioni dei ballerini

Questa è la classifica delle esibizioni della prima puntata stilata dai prof di ballo #Amici25 pic.twitter.com/10rvBwpR9j — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 3, 2025

Tra i più scossi dalla valutazione c’è Tommaso, che non ha nascosto la sua delusione per il 6,5 ricevuto: “Mi fa solo un po’ di rabbia perché so di non essere un ballerino da 6 e mezzo. Forse mi fa più rabbia che abbia dato voti più alti ad altri la Celentano, rispetto a me”.

I suoi compagni hanno cercato di consolarlo, facendogli notare che si tratta solo di una prima valutazione e che ha tutto il tempo per dimostrare il suo talento.

Anche Matilde ha vissuto un momento di tristezza dopo aver scoperto il suo 5,5 da parte della Celentano. In lacrime, ha confidato: “Mi dispiace e basta, normale che la prendo un po’ così”.

Anche in questo caso, gli altri allievi si sono mostrati solidali, incoraggiandola a reagire e continuare a impegnarsi per migliorare.

La tensione inizia a farsi sentire nella scuola, ma i ragazzi sembrano già uniti e pronti ad affrontare le prime sfide di questa nuova stagione di Amici.