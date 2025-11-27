Amici 25, le anticipazioni della nuova puntata: cos’è successo

Amici 25, anticipazioni della puntata del 30 novembre: cosa è successo durante la registrazione

La nuova puntata di Amici 25, registrata negli studi Elios di Roma e in onda domenica 30 novembre, svela numerosi sviluppi sia nel canto che nel ballo. A riferirli sono le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv. In giuria per la musica troviamo Stash e Carlo Verdone, mentre per la danza è tornata Eleonora Abbagnato. Ospite musicale della registrazione è stata Rettore, che ha presentato il brano Malamocco realizzato insieme a Mr Rain e Arianna Forte.

Durante la puntata è stata mostrata una sfida molto attesa: quella di Emiliano, che è riuscito a confermare il suo banco. Per la prossima settimana sono invece stati indicati come sfidanti Michele e Angie nel canto, mentre nel ballo toccherà ad Anna e Alessio.

Gara di canto: i risultati e i commenti dei giudici

La competizione canora ha visto Valentina conquistare il primo posto. Stash ha sottolineato quanto fosse complesso affrontare un brano di Angelina Mango, aggiungendo che l’esibizione è stata impeccabile.

Al secondo posto si è classificato Riccardo. Verdone ha evidenziato come la sua voce rispecchi perfettamente la sua interiorità. Terzo gradino del podio per Plasma, apprezzato da Stash per il ritmo e per la buona costruzione del ritornello.

Quarto posto per Opi, riconosciuto per la sua forte identità rock, anche se ancora in crescita. A seguire, in quinta posizione, Gard: Verdone ha elogiato la sua voce coinvolgente, pur augurandosi di sentirlo presto su qualcosa di più complesso.

Nelle ultime posizioni si collocano Flavia e Angie. Verdone ha definito Angie un’artista particolare, destinata a un percorso non semplice ma interessante, mentre a Flavia è stata riconosciuta una bella vocalità. Ultimo posto per Michele: Stash ha apprezzato il timbro, ma ha sottolineato come l’arrangiamento fosse troppo pieno, ricordando che le pause possono essere potenti quanto le note.

Gara di ballo: la classifica e le valutazioni

Per il ballo, Emiliano si è imposto in prima posizione con una performance su The First Time, ricevendo un forte apprezzamento dalla Abbagnato, che lo ha definito un talento autentico.

In seconda posizione troviamo Pierpaolo, impegnato in un passo a due su Another Love insieme a Michele. L’esibizione ha conquistato Eleonora Abbagnato, che l’ha descritta come pura poesia. Non è mancato però un acceso confronto con Alessandra Celentano sul tema del collo del piede, con intervento finale della Peparini a difesa dell’allievo.

Terzo posto per Alex, protagonista di un reggaeton lento con Alessia, valorizzato soprattutto dalla resa dal vivo. In quarta posizione si colloca Maria Rosaria, che ha ballato con Mattia su un brano di Shakira. La ballerina ha colpito in coppia, ma le è stato suggerito di essere più incisiva nei momenti in solitaria.

Tra le ultime posizioni si trovano Paola e Alessio. Alessio ha ballato su Ultima poesia mostrando energia e progressi, ma gli è stato chiesto di curare di più l’espressività del volto. Paola, impegnata in un passo a due con Francesco, è stata invitata a lavorare sull’intensità, poiché la performance è risultata poco completa. La Peparini ha ricordato come l’anno di stop abbia inevitabilmente inciso sul suo ritmo.

A chiudere la classifica del ballo è Anna, che si è esibita su Leave (Get Out). I giudici le hanno consigliato di osare maggiormente e di sfruttare una coreografia semplice per emergere. In questa occasione la sua performance non ha lasciato il segno. Assente Giorgia.