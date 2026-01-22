Amici 25, anticipazioni: chi rischia la nuova eliminazione

Nel pomeriggio di oggi, negli studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, la terza del 2026, che verrà trasmessa domenica 25 gennaio. Sono già trapelate le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, che svelano i nomi degli allievi finiti in zona pericolo.

A rischiare l’eliminazione sono Caterina per la categoria canto e, per il ballo, Alex e Maria Rosaria. Le classifiche sono state decise da una giuria esterna composta da Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino per il canto, mentre per il ballo ha giudicato Garrison Rochelle. In studio erano presenti anche diversi ospiti musicali: Modà, Bianca Atzei e Senza Cri.

La classifica di canto

Per quanto riguarda il canto, il gradino più alto della classifica è stato occupato da Elena, che chiude a pari merito con Michele. Quest’ultimo si è esibito sulle note di Sign of the Times, accompagnandosi con il violoncello. Subito dopo si piazza Gard, mentre Riccardo conquista il terzo posto interpretando Per Due Come Noi di Olly e Angelina. Nina Zilli ha osservato che la sua esibizione è partita con un eccesso di attenzione alla tecnica, ma che nel ritornello è riuscito a esprimersi con maggiore naturalezza.

Plasma ottiene la quarta posizione, seguito da Opi al quinto posto. Nelle retrovie troviamo Lorenzo e Caterina, rispettivamente terzultimo e penultimo: è Caterina a finire direttamente in sfida. Ultima in classifica Angie, che canta Meraviglioso Amore Mio. Adriano Pennino le suggerisce di non confrontarsi con l’autrice originale del brano e di evitare paragoni o imitazioni di Arisa o di altre interpreti. Il commento colpisce visibilmente la cantante. Valentina non prende parte alla puntata perché assente.

La classifica di ballo

Nel ballo, il primo posto va a Simone, che entusiasma i giudici grazie a una coreografia ricca di elementi acrobatici e riceve apprezzamenti unanimi. Seconda posizione per Kiara, che danza su Always Remember Us This Way. Garrison le chiede se abbia un passato nella ginnastica artistica, mentre Alessandra Celentano si dice particolarmente colpita dalla sua performance e si complimenta anche con Emanuel Lo per il livello complessivo dei ballerini della sua squadra.

Al terzo posto si colloca Emiliano, seguito da Giulia in quarta posizione. Al ballottaggio finiscono Alex e Alessio, ma è Alex a dover affrontare la sfida finale. Chiude la classifica Maria Rosaria, che risulta la peggiore della categoria ballo in questa puntata.