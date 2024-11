Amici 24 spoiler: Vybes ha una cotta per una sua compagna di scuola, ecco di chi si tratta

Amici 24, spoiler nuova registrazione: Vybes, dopo aver vinto la sfida si “dichiara” ad una collega di talent: cosa è successo in dettaglio? Ecco le anticipazioni di SuperGuidaTV.

Amici spoiler: Vybes ha una cotta per Francesca

Il cantante Vybes si è reso protagonista di un siparietto che ha strappato qualche risata al pubblico, lasciandosi andare a diversi apprezzamenti nei confronti di Francesca.

Tra i tanti, ha dichiarato che la ballerina ha “lineamenti angelici” e non ha nascosto che, se avesse superato la sfida, avrebbe tentato un approccio più personale con lei.

A questo punto, i fan sono già curiosi di vedere come evolverà la situazione tra i due!

Canzoni e auguri durante la pausa

Durante una pausa dalle esibizioni, il pubblico ha intonato alcune canzoni molto amate dai ragazzi, tra cui “Parigi in motorino” e “Mezzocielo”, creando un momento di festa.

Non sono mancati nemmeno gli auguri: il coro di “Tanti auguri a te” è stato dedicato a Daniele.

Maria, come sempre attenta alle curiosità dei ragazzi, ha poi chiesto a Alessio e Luca le date dei loro compleanni: Alessio festeggerà a febbraio, mentre Luca a marzo.

I compiti assegnati dai professori

Francesca ha affrontato un compito di danza neoclassica dimostrato da Georgie e voluto da Alessandra Celentano.

La ballerina ha eseguito con grazia la coreografia, meritandosi un bel 7 e il commento positivo della maestra: “Ti trovo molto elegante”.

Alessio, invece, si è misurato con un compito dimostrato da Umberto, ma il risultato non ha soddisfatto la Celentano.

Il voto finale? 4,5. La maestra ha riconosciuto l’impegno, ma ha ribadito che il ballerino non rientra nei suoi canoni artistici.



