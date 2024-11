Amici 24, spoiler: Lorella e Pettinelli ai ferri corti, la Celentano urla in studio, nuovi litigi tra prof

Nella nuova puntata di Amici 24, in onda domenica 1° dicembre, non sono mancate le liti accese tra i professori. Secondo gli spoiler di SuperGuidaTV, lo scontro principale si è consumato tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, con toni talmente accesi da sorprendere il pubblico e gli allievi in studio.

Amici 24, spoiler: Lorella e Pettinelli ai ferri corti, cosa è successo

Lorella ha accusato Anna di “abusare del suo ruolo” nei confronti di Luk3, sostenendo che i suoi metodi rischiano di demoralizzare il giovane talento. La Pettinelli ha risposto con fermezza, sottolineando di agire nel pieno rispetto delle regole stabilite dalla produzione. Nel dibattito si è inserita anche Alessandra Celentano, che ha rincarato la dose discutendo con Anna su questioni tecniche e artistiche.

Sfida immediata e l’arte contro la tecnica

Un altro momento clou della puntata è stato lo scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Quest’ultimo ha deciso di mandare in sfida immediata Daniele, scatenando l’ira della maestra di danza classica.

Alessandra non ha trattenuto la sua perplessità: “Ma cosa sto sentendooooo”, ha urlato durante la discussione. Per Emanuel, il criterio principale per distinguere i ballerini non è solo la tecnica, ma anche l’espressione artistica. La Celentano ha ribattuto che Daniele è primo in classifica, lodato dai giudici proprio per la sua tecnica impeccabile.

L’ironia di Alessandra non è mancata: sfoggiando una maglia con la scritta “Simpatica si nasce”, ha suscitato la risata di Maria De Filippi, che le ha lanciato una battuta: “Non è il tuo caso”.

TikTok, cover e battute in studio

Nella puntata si è discusso anche di TikTok: Anna Pettinelli ha negato di aver citato la piattaforma, attribuendo la menzione a Luk3. La Cuccarini, però, non è stata dello stesso avviso. Sul tema delle cover, Rapino ha difeso Luk3, sostenendo che interpretare brani altrui richiede un tocco personale per evitare l’effetto piano bar.

Un momento leggero è arrivato quando Maria De Filippi, dopo un’esibizione di Francesca, ha scherzato con il ballerino Vybes, chiedendogli se stesse respirando.

Durante la pausa pubblicitaria, le allieve Chiara e Teodora hanno intrattenuto il pubblico con il balletto della “principessa e la povera” sulle note di “I’m just like you, you’re just like me”.

Anna Pettinelli, J-Ax e una proposta ironica

Infine, Anna Pettinelli ha sorpreso tutti dichiarando di essere completamente d’accordo con i giudizi di J-Ax, tanto da scherzare: “Vorrei quasi sposarlo”. Maria De Filippi, con il suo consueto sarcasmo, le ha risposto: “È già sposato e molto fedele”.