Amici 24: Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri sono una coppia?

Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri di Amici 24 sono una coppia? La segnalazione.

Una nuova coppia potrebbe essere nata tra due ex protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Nicolò Filippucci, cantautore dal grande seguito, e Rebecca Ferreri, ballerina che ha lasciato il talent durante il pomeridiano. A far nascere i sospetti è una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, secondo cui tra i due ci sarebbe molto più che un’amicizia.

Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri di Amici 24 sono una coppia? La segnalazione.

La voce di un possibile flirt tra Nicolò e Rebecca era già circolata qualche settimana fa: si parlava di un’intesa particolare tra i due, nata una volta terminata l’esperienza ad Amici. Secondo i primi rumor, sembravano “due ragazzi innamorati alla loro prima relazione”, molto affiatati e sempre più vicini.

Adesso, però, spunta un altro dettaglio che rende il gossip ancora più credibile: Rebecca sarebbe stata vista a un evento in compagnia della famiglia di Nicolò, un chiaro indizio di un possibile legame più profondo.

Avvistati insieme alla Partita del Cuore

Il 15 luglio, Rebecca ha pubblicato alcune storie su Instagram mentre si trovava sugli spalti della Partita del Cuore 2025 a L’Aquila, dove Nicolò ha partecipato per alcuni minuti, schierandosi con la Nazionale Cantanti. Fin qui nulla di sospetto, se non fosse che – secondo quanto riferito da un utente alla Marzano – la ballerina era seduta proprio accanto ai genitori di Nicolò.

“La storia tra Nicolò e Rebecca è confermata”, ha scritto la fonte anonima, aggiungendo: “Ieri lei era allo stadio dove lui giocava ed era con i genitori di lui.”

Se l’indiscrezione fosse vera, il gesto di Rebecca confermerebbe una frequentazione molto più intima di una semplice amicizia.

Nessuna conferma ufficiale (per ora)

Né Nicolò né Rebecca hanno commentato pubblicamente la vicenda, ma il silenzio ha solo alimentato le speculazioni. I fan più romantici, intanto, sperano che questo legame sia davvero l’inizio di una nuova love story nata dopo l’uscita dal programma.

Nel frattempo, sui social si moltiplicano i messaggi di chi nota segnali di intesa tra i due, chiedendosi se non stiano solo aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto. La storia tra Nicolò e Rebecca, dunque, resta per ora un dolce mistero… ma chissà ancora per quanto.