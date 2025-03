Amici 24, chi accede al Serale: ultime maglie d’oro e un’eliminazione inaspettata, puntata del 9 marzo

La puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 9 marzo 2025 su Canale 5 riserva emozioni forti e sorprese inaspettate. Con l’avvicinarsi della fase serale, gli allievi hanno affrontato sfide decisive per conquistare l’ambita maglia d’oro. Oltre alle esibizioni dei concorrenti, la puntata vede la partecipazione di ospiti illustri che hanno arricchito lo spettacolo con performance straordinarie.

Amici 24, ospiti: puntata del 9 marzo

La puntata di oggi di Amici 24 vede la partecipazione di due grandi nomi della musica italiana: Fedez e Noemi. I due artisti, reduci dal successo al Festival di Sanremo 2025, hanno non solo giudicato le esibizioni degli allievi nella gara di cover, ma si sono anche esibiti sul palco di Amici. Fedez presenta il suo brano “Battito”, mentre Noemi emoziona il pubblico con “Se ti innamori, muori”.

Serale Amici: chi ha conquistato la maglia d’oro

La competizione è intensa, con gli allievi determinati a dimostrare il proprio talento per accedere al serale. La gara di canto vede protagonisti Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes e Deddè, tutti in attesa di conoscere il proprio destino. Le esibizioni sono state valutate da Fedez e Noemi, che hanno stilato una classifica determinante per l’assegnazione delle maglie d’oro.

Secondo le anticipazioni di SuperguidaTV, Senza Cri si è classificata al primo posto nella gara di canto, seguita da Vybes, Luk3 e TrigNO. Purtroppo, Deddè si è posizionato all’ultimo posto, non riuscendo a convincere i giudici e vedendosi costretto a lasciare la scuola.

Il giovane cantante, nonostante l’impegno e la passione dimostrati durante il suo percorso ad Amici, non è riuscito a ottenere la maglia d’oro per il serale.

Oltre a Fedez e Noemi, la puntata ospita altri artisti di spicco. Rkomi con il brano “Il ritmo delle cose”, presentato al Festival di Sanremo 2025, accompagnato dal ballerino Francesco.

Un momento particolarmente emozionante sarà l’ingresso di Petit, ex allievo di Amici, che presenta il suo nuovo singolo “Mezzanotte”. Ad accompagnarlo sul palco, la fidanzata e ballerina Marisol.