Amici 24, scoppia il caso Alessia dopo la sfida: Todaro rompe il silenzio e stronca l’allieva

La puntata odierna di Amici 24 ha scatenato un’accesa polemica dopo la sfida che ha visto protagonista Alessia Pecchia, allieva di Alessandra Celentano. La vicenda ha preso una piega inaspettata con l’intervento a gamba tesa di un ex volto storico del programma, Raimondo Todaro.

Amici 24: la controversa vittoria di Alessia “smuove” Raimondo Todaro

Prima della sfida, Maria De Filippi ha mostrato un filmato della ballerina in sala relax mentre visionava i video dei potenziali sfidanti. L’atteggiamento di Alessia ha subito fatto discutere: la giovane si è mostrata estremamente sicura di poter battere qualsiasi avversario. Quando ha scoperto di dover sfidare Antonio, non ha esitato a commentare: “Lo sapevo! Era il meno peggio!”, suscitando persino la reazione divertita ma critica della conduttrice.

La giudice Nancy Berti, esperta di danze latinoamericane, ha decretato la vittoria di Alessia, elogiandone la presenza scenica e il carisma sul palco. Una decisione che ha spaccato il pubblico tra chi accusa la ballerina di eccessiva presunzione e chi invece apprezza la sua sicurezza.

Amici 24: l’intervento al veleno

A gettare benzina sul fuoco è arrivato il commento dell’ex professore Raimondo Todaro, che ha voluto dire la sua sulla controversa sfida. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso”. Una stoccata che mette in discussione non solo la vittoria di Alessia, ma anche il metro di giudizio utilizzato nella competizione.

Chi è Alessia Pecchia

Alessia Pecchia è una ballerina di danze latino-americane e una delle allieve più amate della 24ª edizione di Amici. Ha 23 anni ed è originaria di Fondi, in provincia di Latina, ma oggi vive a Roma.

Alessia ha un curriculum già impressionante, essendo stata campionessa del mondo nel 2023 nella categoria Solo Latin Femminile.

Durante la sua partecipazione ad Amici, Alessia ha catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici per la sua tecnica impeccabile e il suo carisma naturale. Nonostante alcune sfide e sospensioni, ha continuato a brillare nelle sue performance.