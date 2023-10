Oggi, giovedì 5 ottobre, si è registrata la terza puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 8 ottobre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni terza puntata: spoiler e news nuova registrazione

Ospite della terza puntata: Annalisa.

Gara ballo giudicata da Virna Toppi:

Marisol Sofia Nicholas Gaia Chiara e Dustin Simone Kumo Elia

Gara canto giudicata da Annalisa:

Lil Jolie Mew Holden Petit Stella Spacehippizer Mida Metthew Holy Ezio

Sarah vince la sfida quindi di conseguenza Alice non entra nella scuola.

Gara inediti: vince Petit (il suo inedito verrà prodotto da Takagi e Ketra) contro Spacehippizer ed Ezio.

Gara improvvisazione giudicata da Sebastian: vince Sofia contro Marisol e Nicholas.

Cover gara canto:

Lil Jolie “E penso a te” Mew “Give me love” Holden “Stella di mare” Petit “Alors en dance” Stella “Vampire” (Olivia Rodrigo)

Spacehippiez “L’italiano” Mida “Maria” Metthew “Blu Ghiaccio Travolgente” Holy “Parafulmini” Ezio “Peaches”

Mida riceve 5.5 da Anna Pettinelli che gli dice che dovrebbe buttarsi sulle canzoni spagnole; Annalisa condivide.

Matthew aveva la bronchite, ma si è esibito lo stesso.

Marisol riceve i complimenti da Virna.

Il tema dell’improvvisazione era videogame.

Nicholas cambia la coreografia del compito, togliendo la parte della cyclette e pesi: prende 2

La sfida è stata giudicata da Beppe Vessicchio.

Marisol riceve i complimenti da Todaro dopo il compito, visto che ha avuto pochissimo tempo per prepararlo ed è stata molto brava.

Classe Amici, chi hanno scelto cantanti e ballerini

Matthew: 22 anni – canto – Rudy Zerbi Mida: 23 anni – canto – Lorella Cuccarini Mew: 24 anni – canto – Lorella Cuccarini Stella: 18 anni – canto – Anna Pettinelli Holy Francisco: 18 anni – canto – Anna Pettinelli Petit: 18 anni – canto – Rudy Zerbi Francesco, Spacehippiez: canto – Lorella Cuccarini Holden, Joseph Carta: 23 anni – canto – Rudy Zerbi Lil Jolie: 23 anni – canto – Rudy Zerbi Sarah: 17 anni- canto – Lorella Cuccarini Dustin: 21 anni -ballo – Alessandra Celentano Mary Sol: 17 anni – ballo -Alessandra Celentano Nicholas: 22 anni – ballo – Raimondo Todaro Elia: 25 anni – ballo – Emanuel Lo Simone Galluzzo: ballo – Emanuel Lo Chiara Porcariello: 18 anni – ballo – Emanuel Lo Sofia: 17 anni – ballo – Emanuel Lo Gaia: 22 anni – ballo – Raimondo Todaro Kumo: 22 anni – ballo – Emanuel Lo Ezio Liberatore: 19 anni – canto – Anna Pettinelli