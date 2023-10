Giovedì 5 ottobre si è registrata la terza puntata di Amici 23 che vedremo in onda su Canale 5 domenica 8 con Maria De Filippi. Oltre alle prime anticipazioni ed i gustosi spoiler che vi abbiamo già riportato, vi sveliamo altre indiscrezioni per merito degli account Twitter di Gossip TV e Amici News.

Amici 23, spoiler terza puntata: allievo piange ed esce dallo studio, Maria “stoppa” tutto

Kumo è stato sorpreso quando è stato trasmesso il video del suo ballo sulle note di “Hai delle isole negli occhi”, brano di Tiziano Ferro.

Si è scoperto che è una persona molto versatile in molti ambiti ed è considerato il ragazzo giusto per dare consigli su una vasta gamma di argomenti. Kumo si è commosso ed ha dovuto abbandonare lo studio per via delle lacrime.

Durante i vari momenti della sua esibizione, la produzione ha inserito una foto della scatola di un medicinale chiamato “Kumodil” con il suo volto e la scritta: “leggere attentamente il foglio illustrativo”.

Successivamente l’allievo di Amici 23 è rientrato nello studio.

La registrazione della terza puntata di Amici è durata moltissimo per via di un imprevisto che ha costretto Maria De Filippi a “stoppare” tutto a causa di problemi tecnici e di connessione legati al collegamento con Takagi e Ketra.

Proprio per questo motivo Simone non è stato in grado di completare il suo compito.