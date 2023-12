Amici 23, spoiler nuova registrazione: cosa vedremo in onda domenica 10 dicembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5.

Domenica 10 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Amici 23 su Canale 5, dove scopriremo cosa succederà a Dustin e Ayle.

I due allievi si trovano entrambi a rischio eliminazione: il cantante dovrà affrontare una sfida mentre il ballerino potrebbe uscire dopo la sospensione della maglia.

La registrazione consueta del giovedì pomeriggio, nel frattempo, è spostata a domani, venerdì 8 dicembre.

E il daytime, invece, si ferma domani proprio per la giornata di festa.

Nel frattempo il nuovo daytime di Amici 23 ha sottolineato lo sconforto di Simone dopo l’ennesimo compito ricevuto da Todaro:

Io già toccato il fondo, quindi per me oramai… Non gli sto dando neanche peso in realtà, zero proprio. Mi dà fastidio che secondo me si giochi su questa cosa. Non è che si giochi, è che giustamente il lavoro di un ballerino dovrebbe essere avere un bel fisico, essere alto, avere delle belle doti. Che faccio smetto di ballare perché non ho questo? Ma mai nella vita. Mi sono rotto proprio sinceramente di sentirmi dire queste cose. Le so, le so da una vita. Non c’è bisogno.