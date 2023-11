Cosa è successo durante la nuova registrazione di Amici 23? Nel corso di giovedì 16 novembre si è svolta la nuova puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio e, tra le anticipazioni, c’è stata la sospensione delle maglie per due allievi e Francesca Tocca non era presente in studio.

Amici 23, spoiler: 2 maglie sospese, Francesca Tocca “sparisce”

La maglia di Simone è ancora sospesa e lo stesso destino è capitato a Holy Francisco, così come riferiscono le preziose anticipazioni di SuperGuidaTV:

Holy Francisco esegue il compito di Lorella Cuccarini sulle note di Next to you di Justin Bieber e Chris Brown. La Pettinelli gli prende la maglia e gli dice che gliela ridarà non appena ci avrà parlato.

Proprio per quanto riguarda i compiti assegnati agli allievi, veniamo a scoprire dell’assenza di Francesca Tocca:

Giovanni esegue il compito della maestra Celentano. Raimondo Todaro gli ridà la maglia. Giovanni non ha ballato con Francesca Tocca bensì con Elisa perché la moglie di Todaro si è infortunata.

L’angolo gossip (fonte SuperGuidaTV)