Oggi, giovedì 23 novembre, si è registrata la nuova puntata di Amici 23: ecco gli spoiler ed i due nuovi ingressi dopo le eliminazioni di una cantante e una ballerina.

Lucia Ferrari è la nuova ballerina di Amici 23 al posto di Chiara. Entrata nella scuola nel corso della nuova registrazione che vedremo domenica 26 novembre, l’allieva verrà seguita da Emanuel Lo.

Martina Giovannini, invece, è la nuova cantante entrata nella scuola che ha preso il posto di Stella e verrà seguita da Anna Pettinelli.





In una puntata ricca di colpi di scena è sopraggiunto anche il provvedimento disciplinare per un allievo. Il motivo? A causa della sporcizia lasciata in casetta sono stati sgridati tutti i ragazzi. I nomi dei più disordinati sono stati quelli di: Holden, Mida e Hayle. A Holden però è stata sospesa la maglia. Zerbi non ha voluto sentire ragioni. Lorella Cuccarini si è riservata invece di parlare con Mida a fine puntata.