Cosa è successo nel corso della nuova registrazione di Amici 23? Scopriamo gli spoiler in attesa della nuova puntata che andrà in onda domenica 26 novembre: lutto per un cantante, due eliminazioni e una maglia sospesa.

Lutto per Matthew. Sull’account Instagram di sua sorella è comparso un messaggio d’addio per l’amata nonna appena morta.

Il cantante, proprio per questo motivo, era assente nel corso della nuova registrazione di Amici 23 che ha visto anche due eliminazioni.

Chiara e Stella sono andate in sfida ed entrambe sono state eliminate e al loro posto sono entrate Lucia e Martina: chi sono?

Lucia Ferrari è la nuova ballerina di Amici 23 al posto di Chiara. Entrata nella scuola nel corso della nuova registrazione che vedremo domenica 26 novembre, l’allieva verrà seguita da Emanuel Lo.

Martina Giovannini, invece, è la nuova cantante entrata nella scuola che ha preso il posto di Stella e verrà seguita da Anna Pettinelli.

Ecco i loro profili di Instagram.

Ecco Lucia, allieva di Emanuel entrata al posto di Chiara#Amici23 pic.twitter.com/lazqEvMrFr — AMICI NEWS (@amicii_news) November 23, 2023

Ecco Martina, allieva di Anna Pettinelli entrata al posto di Stella#Amici23 pic.twitter.com/YnzVlz7z9L — AMICI NEWS (@amicii_news) November 23, 2023

Anche Nicholas è finito in sfida ma si svolgerà la prossima settimana con una comparata tra il ballerino e Michele.

Ospiti della nuova puntata di Amici 23: Gaia, Luigi Strangis e Giovannino da Tu si que vales.

Maglia sospesa per Holden (Fonte: SuperGuidaTV)