Chiara e Stella sono andate in sfida. Nel corso del daytime di Amici 23, i professori hanno avuto modo di interagire con le allieve che, durante la nuova registrazione sono state eliminate.

Chiara Porchianello dopo aver scoperto di essere finita in sfida è scoppiata a piangere raccontando il suo dispiacere per essere stata votata dal resto dei compagni:

Farò la sfida. Però mi dispiace, semplicemente questo. Non mi arrendo. Preferivo arrivare ultima in puntata e andare in sfida. Così no, è brutto. Non me la posso prendere con voi perché sono pensieri ma capite che non è facile… questa era la settimana che volevo fare un po’ una svolta!

Lacrime anche per Stella Cardone. L’allieva di Anna Pettinelli è stata convocata dalla prof di canto che non ha avuto per lei parole al “miele”:

Tu stai nei guai. Il problema enorme è che non basta cantare bene, essere intonati… se non trovi un’idea. Cioè tu un’idea non ce l’hai mai avuta. Quindi rimane trasparente Stella. Si rimani trasparente. Sei talmente trasparente che non ti fanno nemmeno i complimenti per come canti beni. Si ha cantato bene ma “avanti un altro”.

Di gente che canta bene ce n’è tantissima. È un problema grosso Stella. Me ne sto rendendo conto, ho serissimi dubbi su di te… in questi mesi chi ha cantato peggio di te è stato notato. A te non ti ha notato nessuno, perché? Devo mettere in luce questo problema. Se trovo qualcuno che abbia una potenzialità maggiore io lo devo prendere in considerazione. Te lo dico con il cuore.