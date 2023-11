Oggi, giovedì 23 novembre, si è registrata la decima puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 26 novembre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni e gli spoiler dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni decima puntata: spoiler e news nuova registrazione

Chiara e Stella sono state eliminate.

La registrazione è iniziata con 6 ragazzi in casetta (Kumo, Sarah, Nicholas, Stella, Chiara e Holy) i prof dovevano decidere chi di loro mandare in sfida immediata.

Nicholas, Stella e Chiara in sfida.

Al posto di Chiara è entrata Lucia e al posto di Stella invece Martina.

Nicholas ha la sfida in sospeso perché il giudice ha deciso di fargli fare una comparata, settimana prossima, con lo sfidante.

Ospiti della nuova puntata di Amici 23: Gaia, Luigi Strangis e Giovannino da Tu si que vales.

Maglia sospesa per Holden, in quanto risultato tra i tre che non fanno nulla in casetta.

I ragazzi hanno dovuto fare i nomi dei tre che collaborano di meno in casetta:

Holden

Ayle

Mida

Petit ha cantato il suo inedito.

Gara improvvisazione:

Gaia (vince)

Marisol

Lucia

Simone riprende la maglia.

Gara canto giudicata da Stash e Orietta Berti:

Mew

Lil

Ayle e Petit

Holden e Mida

Sarah

Holy

Gara ballo giudicata da Rebecca Bianchi:

Dustin

Kumo e Sofia

Marisol

Giovanni

Gara cover:

Mew – Ovunque sarai

Lil – Alexanderplatz

Mida – Chissà se stai dormendo

Holden – Hello

Petit – Abbracciame

Ayle – Changes

Sarah – ?

Holy – Flavio

Gaia vince una borsa di studio a Chicago e Raimondo Todaro le riconsegna la maglia.

Prova Oreo vinta da Petit.

Lucia è allieva di Emanuel Lo, Martina di Anna Pettinelli.

Nicholas affronta il compito di sensualità assegnato da Alessandra Celentano. Per la maestra non è stato sensuale, quindi non viene superato.

Dopo aver affrontato il compito Emanuel dice a Nicholas che, se non fosse per il suo fisico, non sarebbe mai entrato ad Amici.

Kumo affronta il compito assegnato da Raimondo, in coppia con Elena D’Amario. Non viene superato, in quanto Todaro lo definisce troppo rigido.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (PREMI F5 per LEGGERE LE NEWS).

La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?