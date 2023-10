Oggi, giovedì 12 ottobre, si è registrata la terza puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 15 ottobre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni quarta puntata: spoiler e news nuova registrazione

Ospite: Emma Marrone. Il 13 ottobre 2023 esce il suo nuovo album dal titolo Souvenir. La vincitrice di Amici 9 presenta al pubblico il nuovo lavoro discografico che è stato anticipato dal singolo dal titolo Iniziamo dalla fine. (Fonte: SuperguidaTV).

Ospite anche Sergio Bernal Alonso, coreografo e danzatore spagnolo.

Sfida di Canto, la classifica

Lil Jolie Matthew Holden Mew Sarah Mida Stella Petit Space Holy

Ezio non si è esibito a causa di un provvedimento disciplinare per le condizioni di igiene in casetta. A detta dei suoi compagni è oltretutto risultato essere quello che meno pulisce e aiuta gli altri oltre al più disordinato.

Sfida di ballo: la classifica

Simone Marisol Kumo Gaia Dustin Sofia Nicholas Ella

Gara di inediti

La gara è stata giudicata da Katoo. Vince Holden contro Sarah. (Stella fuori dalla gara perché ancora senza inedito).

Compiti dei professori

La registrazione si apre con un compito di Dustin assegnato da Todaro: uno studente timido che alla fine diventava sexy. Todaro dice che Dustin, nel compito, in alcuni momenti gli è piaciuto, in altri no. Celentano e Emanuel non condividono affatto.

Nicholas fa 2 compiti

1º in puntata: doveva ballare su una tavola da surf, mentre i professionisti muovevano un telo che simulava il mare.

Gara improvvisazione

La gara è stata giudicata da Andrea Alemanno (premio: esibizione al Milano World Of Dance 2023).

Vince Kumo, contro Dustin e Nicholas.

Chiara vince la sua sfida.

News di gossip

Video sulla Celentano e sulle differenze del modo in cui guarda i suoi allievi contro il modo in cui guarda gli altri ballerini. Video su Petit e le sue doti da seduttore con tanto di fotomontaggio in cui lo si vede con una rosa in bocca. Anche lui come un concorrente dell’anno scorso ha il suo bacio personale. “Bacio alla Petit“. Peccato che prenda sempre un palo. Maria De Filippi ha scherzato su questo e sottolineato di averlo visto guardare Marisol. La conduttrice, scherzando, gli ha detto: “Cerca di non prendere un palo anche da lei“. (Fonte: SuperGuidaTV).

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (PREMI F5 per LEGGERE LE NEWS).