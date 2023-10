Oggi, giovedì 5 ottobre, si registra la terza puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 8 ottobre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: rimanete connessi per scoprire le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni terza puntata: spoiler e news della registrazione

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (PREMI F5 per LEGGERE LE NEWS).

Classe Amici, chi hanno scelto cantanti e ballerini

Matthew: 22 anni – canto – Rudy Zerbi Mida: 23 anni – canto – Lorella Cuccarini Mew: 24 anni – canto – Lorella Cuccarini Stella: 18 anni – canto – Anna Pettinelli Holy Francisco: 18 anni – canto – Anna Pettinelli Petit: 18 anni – canto – Rudy Zerbi Francesco, Spacehippiez: canto – Lorella Cuccarini Holden, Joseph Carta: 23 anni – canto – Rudy Zerbi Lil Jolie: 23 anni – canto – Rudy Zerbi Sarah: 17 anni- canto – Lorella Cuccarini Dustin: 21 anni -ballo – Alessandra Celentano Mary Sol: 17 anni – ballo -Alessandra Celentano Nicholas: 22 anni – ballo – Raimondo Todaro Elia: 25 anni – ballo – Emanuel Lo Simone Galluzzo: ballo – Emanuel Lo Chiara Porcariello: 18 anni – ballo – Emanuel Lo Sofia: 17 anni – ballo – Emanuel Lo Gaia: 22 anni – ballo – Raimondo Todaro Kumo: 22 anni – ballo – Emanuel Lo Ezio Liberatore: 19 anni – canto – Anna Pettinelli