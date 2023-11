Oggi, giovedì 9 novembre, si è registrata l’ottava puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 12 novembre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni ottava puntata: spoiler e news nuova registrazione



Giovanni è finito sotto esame per volere di Emanuel Lo (voto insufficiente). Ospiti della puntata: Rkomi e Irama. Matthew ultimo nella gara di canto la prossima settimana andrà in sfida.



Ospite anche il cast di Mare Fuori il musical (tra cui Mattia Zenzola e Maria Esposito).

Simone assente in puntata (non si conosce il motivo e il suo banco c’era).

Gara di scrittura canto giudicata da Giordana: si esibiscono Petit (vince), Mida e Holy Francisco.

Gara ballo giudicata da Rossella Brescia.



Classifica: Dustin, Kumo, Marisol, Gaia, Giovanni, Sofia, Chiara, Nicholas, Elia.



Gara canto giudicata da Tommaso Paradiso (senza l’aggiunta del punto).

Classifica: Lil Jolie, Sarah, Holden, Petit, Mida, Mew. Ayle, Holy e Stella, Matthew.



Gara canto (con l’aggiunta del punto): Lil Jolie, Holden, Petit, Sarah, Mida, Mew, Ayle, Holy e Stella, Matthew.



Gara “la mia storia, sì esibiscono: Kumo (vince uno stage a Madrid), Chiara e Giovanni.

Altri dettagli di Amici 23

AMICI ANTICIPAZIONI Gaia balla con Umberto. Alla Cele è piaciuta #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) November 9, 2023

AMICI ANTICIPAZIONI Marisol balla sulle note di “Che t’o dico a fa’” con Umberto #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) November 9, 2023

AMICI ANTICIPAZIONI gara scrittura Holy – Bellissimissima

Mida – Piccola stella senza cielo

Petit – Parlami#AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) November 9, 2023