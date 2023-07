Tra poco più di due mesi prenderà il via Amici 23, il longevo talent show di Maria De Filippi con protagonista una nuova classe di allievi, divisi tra ballerini e cantanti. In attesa di conoscere i nuovi concorrenti, chi saranno i prof della nuova edizione? Domenica 17 settembre si scioglieranno tutti i dubbi, in occasione della prima puntata, ma nel frattempo non mancano le indiscrezioni sulla rosa dei coach.

Amici 23, prof fuori e sostituiti: il gossip

I prof di ballo e di canto avranno il compito di accompagnare i nuovi allievi di Amici 23 con i loro consigli ed i loro pareri professionali. Ma chi avrà questo ruolo nella nuova edizione del talent? Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non sono messi in discussione neppure quest’anno. Di recente anche Lorella Cuccarini ha confermato la sua presenza nella nuova stagione televisiva.

In bilico invece Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. In particolare questi ultimi due potrebbero presto essere rimpiazzati, ma da chi? A fornire una ipotesi in merito ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale tramite una Stories ha svelato chi potrebbero essere i sostituti:

Quindi secondo l’influencer, Arisa potrebbe essere sostituita da Emma o Alessandra Amoroso, mentre Raimondo Todaro potrebbe essere rimpiazzata da Elena D’Amario, o in alternativa da Veronica Peparini, segnando così un clamoroso ritorno.