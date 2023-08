Quando andranno in onda i principali programmi di Maria De Filippi? Amici 23, Uomini e Donne e Tu si que vales stanno per tornare con le loro nuove edizioni, ma in merito alle date ci sarebbe un po’ di confusione. Facciamo chiarezza definitiva sulla messa in onda delle tre trasmissioni.

Amici 23, Uomini e Donne e Tu si que vales: quando iniziano

C’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, che avrebbe anticipato la messa in onda all’11 settembre (lo stesso giorno in cui prenderà il via anche il Grande Fratello), come sempre nel pomeriggio di Canale 5, anziché il 18 settembre come inizialmente previsto.

A tal proposito, nei giorni scorsi sono state svelate anche le date delle registrazioni delle prime puntate della nuova edizione, che avverranno non alla fine del mese bensì il 24 e 24 agosto. Questo significa che domani già potremo conoscere le prime informazioni sui nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Ma quando inizia invece Amici 23? A quanto pare la data di messa in onda avrebbe subito un piccolo slittamento. Lo svela Giuseppe Candela, facendo delle doverose precisazioni:

L’inizio di Amici 23 ritarda di una settimana. Il programma andrà in onda domenica 24 settembre.

Le prime anticipazioni ci parlano della presenza di Mattia Zenzola in qualità di ospite. Scopriremo inoltre, definitivamente anche i nomi dei prof della 23a edizione del talent show targato Maria De Filippi.

Per concludere, la data di Tu si que vales dovrebbe essere quella del 23 settembre, quando prenderà il via la nuova stagione nella prima serata di Canale 5.