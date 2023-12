Amici 23, Lil Jolie e il “like” polemico dopo la maglia della sfida – VIDEO

La puntata di Amici 23 è stata una montagna russa di emozioni per Lil Jolie. Nel bel mezzo della gara cover, con Ermal Meta, Fulminacci e Ron a dar giudizi (niente pressione, eh?), la cantante ha tirato fuori niente meno che “Brivido Felino” di Mina e Celentano.

Amici 23, Lil Jolie e il “like” polemico dopo la maglia della sfida

La cantante si è classificata in ultima posizione della classifica e non l’ha presa proprio con filosofia. Rudy Zerbi ha anche avanzato l’ipotesi di metterla in sfida. La reazione dell’allieva? “Non ho parole”, è stato il primo commento.

Poi Lil Jolie ha aggiunto:

Io dentro ho tantissimo, credo che siano state sbagliate delle assegnazioni. Ho un fuoco dentro, vivo per cantare, la musica è la mia vita.

Maria De Filippi è intervenuta:

Tu hai scelto quali canzoni cantare. Sono brava oggi perché è Natale.

Poi, vedendola scoppiare a piangere ha aggiunto:

Devi collegare la testa, non partire. Ti sta dicendo che sei brava. Sei proprio stupida, posso dirtelo? Sei brava, ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Spero che la produzione dica di sì alla sfida, perché il tuo lavoro è cantare, non spaventarti. Detto questo, sei brava e te lo sta semplicemente dicendo. Vuole che si veda. Non farti prendere dal panico. Può capitare di arrivare ultimi per una volta. Se esci è perché devi uscire, perché c’è qualcuno più bravo fuori. Ci sarà sempre uno più bravo di te. Tu canti, sei qui per cantare e la sfida che fai qui è piccola rispetto alla sfida che farai fuori. Quella sì che diventerà difficile. Devi collegare la testa, non spaventarti.

Dopo aver ricevuto la maglia della sfida, la cantante ha chiosato:

Non vorrei fare la sfida. Non sono contenta.

Il “like” al tweet

Al termine della puntata di Amici 23, Lil Jolie ha piazzato “like” a questo commento:

