Nella casetta di Amici 23 è scattato il bacio tra Holy Francisco e Sarah. Dopo l’avvicinamento tra i due, il cantante ha voluto mettere le cose in chiaro ed anche la sua fidanzata (ex?) è intervenuta.

Amici 23, Holy Francisco dopo il bacio con Sarah fa un passo indietro

Dopo il bacio Holy Francisco e Sarah si sono molto raffreddati: “Sto cercando di dirtelo nel modo più…”, ha affermato il cantante. “Penso che da quando siamo qua dentro siamo stati molto vicini, ma non significa che stiamo insieme”, ha aggiunto.

“So che non sei una bambina e che non lo pensi, ma in questo momento io non posso vivermela al massimo, perché ho altre cose al momento, sia fuori che qui dentro. Forse mi serve più che altro un’amica”, ha aggiunto.

Sarah, evidentemente delusa dalle sue parole, ha concluso: “Basta dirle le cose, ok, basta che ci chiariamo”.

Intanto Marika, la fidanzata (ex?) di Holy Francisco, contattata da AmiciNews ha svelato:

Ci eravamo presi un po’ di tempo di pausa in cui ci sentivamo come se stessimo insieme e poi, circa una settimana fa, ci siamo lasciati del tutto.

Nei giorni scorsi c’è stato un avvicinamento tra Sarah e Holy Francisco, ma il rapporto sembra essersi raffreddato… #Amici23 pic.twitter.com/g0JqRuIFPI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2023

Ezio alle prese con il primo provvedimento disciplinare

Nel daytime di Amici 23 trasmesso venerdì 13 ottobre, è stata rivelata l’identità di colui che ha subito il provvedimento disciplinare della settimana. Il protagonista di questa decisione è Ezio, il cantante che il resto del gruppo ha individuato come il più disordinato nella casa e colpevole principale dell’assenza di pulizia negli spazi comuni.

Di conseguenza, la produzione ha deciso di punirlo, impedendogli di esibirsi nella puntata del pomeriggio prevista per domenica 15 ottobre.

“Sono sorpreso” è stato il suo unico commento.