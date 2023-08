Amici 23, due volti amatissimi tra i prof? Concorrenti: ipotesi ritorno (come accadde con Mattia Zenzola)

Da metà settembre prenderà il via la nuova edizione di Amici 23, il talent show targato Maria De Filippi che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe vedere una serie di interessanti novità sul piano del cast, sia dei prof che dei concorrenti. La grande macchina organizzativa è già all’opera, e grande attesa ci sarebbe soprattutto sul fronte dei professori di canto e di ballo. Cosa cambia?

Amici 23, anticipazioni prof e concorrenti: le indiscrezioni

Le voci di alcune sostituzioni nel cast dei prof sono ormai in circolazione da diverso tempo. Cosa bolle in pentola? A fornirci alcune indicazioni ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, che ha ipotizzato alcuni addii e relative new entry.

A quanto pare a lasciare il talent saranno Arisa e Raimondo Todaro, la prima impegnata con altri progetti in Rai. Al loro posto però potrebbero subentrare due volti molto amati dal pubblico del programma: Emma Marrone ed Elena D’Amario, rispettivamente per il canto e il ballo.

Tra le conferme, invece, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Resta ancora in forse Emanuel Lo, del quale non si hanno certezze sulla sua presenza ad Amici 23.

Cosa accade invece sul fronte dei concorrenti? Ricordate Mezkal, il giovane cantante che aveva preso parte nella passata edizione ma che fu poi eliminato dopo tre settimane da Rudy Zerbi? Proprio il prof gli aveva offerto la possibilità di ripresentarsi ai casting di settembre. Lo rivedremo tra i nuovi allievi?

Una situazione simile si era verificata anche lo scorso anno, con il ritorno di Mattia Zenzola, che nella precedente stagione, causa infortunio, era stato costretto al ritiro.

