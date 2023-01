Se ieri pomeriggio abbiamo visto la strigliata di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini a Samu, Maddalena e NDG, oggi Arisa ha preso di petto Wax, il cantante che pare essere il principale promotore dell’assunzione di noce moscata (così come ha riferito Dagospia) a Capodanno.

Wax, durante il confronto con Arisa, si è mostrato ancora una volta insolente ed incapace di portare rispetto alla sua professoressa di musica. Quando l’artista lo ha “minacciato” di togliergli la maglia lui ha bofonchiato che lo avrebbe fatto anche da solo:

Se sei consapevole dell’opportunità che ti ha dato la vita, la parte stupida la scansi. Sei qui per avere nuove possibilità, tutte le volte che ti sei trovato nei provvedimenti ti ho sempre fatto uscire fuori. Ho sempre privilegiato il tuo talento, se tu fai una cosa del genere non mi dimostri che sei cresciuto. Racconti cose familiari importanti, dimostra maturità. Allora mi chiedo chi sei, fai finta o veramente hai a cuore ciò che stai facendo?

C’è stata una gran parte dei tuoi compagni che non hanno fatto quello che avete fatto. Il vostro obiettivo è riuscire a diventare professionisti, studiare. Per una ca**ata del genere, tutto il lavoro che hai fatto sarebbe stato vanificato. La prossima volta che sarai incluso in un provvedimento, ti levo la maglia. Non ti montare la testa. Ci hai deluso.