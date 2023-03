Umberto Gaudino, professionista del serale di Amici 22, ha perso la pazienza nei confronti di Mattia Zenzola che ha usato un atteggiamento poco collaborativo mentre si trovava in sala per le prove della terza puntata.

Amici 22, Umberto lascia la sala prove per colpa di Mattia: cosa è successo

Mattia si è ritrovato in sala con Benedetta (ex allieva chiamata per ballare con lui durante il serale) perché il professionista Umberto ha deciso di lasciare la lezione infastidito dal suo comportamento.

La sua compagna d’avventura ha cercato di farlo ragionare:

Lo so che non lo fai con cattiveria, ma non ti rendi conto che quando una persona ti dice “Allora sai che c’è? fai da solo”, significa “vaffanc**o, con te non ci parlo più”. A un professionista che sta cercando di spiegarti una cosa, non puoi dire “eh vabbè” perché sembra che non ti va.

Umberto, tornando in sala, ha spiegato le sue ragioni:

Ho bisogno di rispetto e sento che da parte tua è venuto a mancare. Entro in sala e non sei mai contento, non c’è mai un sorriso e un approccio positivo, vai convinto sulle cose. Mi fa girare le scatole che devo stare a parlare con un ragazzino che sta sempre a sistemarsi. Le correzioni non le ascolti. Credo in te, sai quello che penso di te come ballerino, ma con questo atteggiamento non ce la faccio più, te lo dico con il cuore in mano.

Mattia Zenzola ha replicato:

Mi dispiace, sono fatto male sotto questo aspetto.

Pronta la replica del professionista:

Non ci credo più a questa cosa, sono due anni che lavoriamo insieme. Sei disposto a migliorare il tuo approccio? Devi crescere. Abbiamo chiarito, ora fammi vedere che hai capito e sei cambiato.