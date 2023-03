Il talent show di Maria De Filippi, Amici 22, sta per ripartire nella prima serata del prossimo sabato. Sono 15 gli allievi che hanno conquistato ufficialmente la maglia, suddivisi in tre differenti squadre. Ma come sono stati distribuiti i cantanti ed i ballerini?

Amici 22 Serale, le tre squadre

Nell’ultimo daytime di Amici 22 abbiamo scoperto quali sono ufficialmente le suddivisioni delle tre squadre e gli abbinamenti tra le coppie di professori e gli allievi. Ogni squadra si compone di un prof di canto ed uno di ballo.

La squadra formata dai prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vede al suo interno: Piccolo G, Aaron, Isobel, Gianmarco e Ramon.

La squadra formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo vede i seguenti allievi: Angelina, Cricca, NDG, Megan, Samu e Maddalena.

La squadra di Arisa e Raimondo Todaro è così formata: Federica, Wax, Mattia e Alessio.

Cosa pensano i prof degli allievi avversari

Dopo la formazione delle tre squadre, i prof hanno avuto modo di commentare i punti di forza e debolezza degli allievi avversari. Per Emanuel Lo, ad esempio, Ramon avrebbe molti punti deboli tra cui “l’espressività, il movimento basico, la forza, l’attitudine e la presenza”. Gianmarco, invece, lo ha definito “un ballerino con una tecnica debole, soprattutto se esce dal suo, con coreografie fragili e fatte di ammiccamenti” e per questo meritevole di uscire dal talent. Su Isobel il prof di ballo ha proseguito: “non è imbattibile, ha dei punti deboli che possono essere tanti, non mi preoccuperei di lei”, mentre “Il punto debole di Mattia è la sua presenza, è piccolo, non ha carisma”. Infine, ha auspicato un confronto tra Alessio ed il suo allievo Samu.

A dire la sua è stata anche Lorella Cuccarini, secondo la quale in Aaron c’è “più compiacimento che anima”. Su Piccolo G e Wax ha spiegato che “non hanno dimostrato di essere versatili”. Dubbi anche sul modo in cui Federica riuscirà a gestire la pressione del Serale.

Il Serale di Amici 22 prenderà il via ufficialmente il 18 marzo e vedrà almeno due eliminazioni sin dalla prima puntata.