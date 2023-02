Momento spoiler ad Amici 22? A quanto pare ci sarebbe tutta una serie di indizi che lascerebbe supporre l’eliminazione di un allievo, che potrebbe passare in sordina. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quali sarebbero le prove relative al presunto spoiler.

Amici 22, spoiler sul prossimo eliminato?

Nella precedente puntata di Amici 22 andata in onda ieri, domenica 12 febbraio 2023, è stato annunciato un nuovo allievo, il quale aveva già sostenuto la quarantena. Al tempo stesso Rudy Zerbi aveva annunciato che a breve ci sarebbe stato un eliminato tra i suoi allievi.

Ad eccezione di Aaron, il quale non si è mai piazzato nei piani bassi della classifica, i riflettori si sono inevitabilmente accesi su Piccolo G e su Jore, uno degli ultimi entrati nella Scuola. Nel dettaglio, proprio nei confronti di quest’ultimo Rudy avrebbe sottolineato le maggiori titubanze.

Dopo aver convocato il cantante in sala prove, ha avuto con l’allievo un confronto molto duro tanto che il prof avrebbe definito l’allievo “un sacco vuoto”, accusandolo di non trasmettere alcuna emozione:

Ci sono dei momenti in cui sei troppo razionale e succede anche quando canti. O prendi questo treno e la finisci di fare il ragioniere della musica o sennò il problema non è qui. Ce lo avrai qui, fuori, ovunque. Tu devi emozionare. Non posso che dirti di fare qualcosa.

Un confronto che avrebbe alimentato il sospetto che possa essere proprio Jore il prossimo eliminato. Ma gli indizi non si esauriscono qui, poiché il vero spoiler sarebbe giunto via social. Sul profilo Instagram ufficiale di Amici 22 è stata annunciata una gara di creatività su TikTok. A vincere sarà il video che otterrà il maggior numero di visualizzazioni. Tuttavia il grande assente sarebbe proprio Jore mentre era presente Mezkal, la new entry.

Ma quindi, Jore sarà stato eliminato senza neppure passare dalla puntata del sabato? Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti.