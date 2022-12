Tempo di nuove anticipazioni per quanto riguarda la puntata pomeridiana di Amici 22 che andrà in onda domenica 11 dicembre 2022: chi è stato eliminato? Scopriamo ospiti e allievi via dalla scuola per merito di Amici News e SuperGuidaTV che ha rivelato gli spoiler della nuova registrazione.

Amici 22, spoiler 11 dicembre: una ballerina eliminata

Ospite musicale della puntata: Achille Lauro per presentare Che sarà, il suo nuovo singolo. Emma Marrone e Rebecca della radio: sono state le giudici della gara canto. Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi hanno giudicato la gara ballo. In entrambe le gare vi sono nuovi premi speciali per i ragazzi. A salutare la scuola di Amici 22, per volere di Emanuel Lo, è stata la ballerina Ludovica.

La ballerina non è risultata ultima solamente nella classifica della gara ballo giudicata da Garrison, Veronica e Kledi. Ludovica era all’ultimo posto anche in quella generale voluta da Alessandra Celentano con i risultati di tutte le gare di ballo.

Gara di ballo e canto: classifica

La gara di ballo è stata giudicata da Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi, ecco la classifica:

Isobel

Ramon

Samu

Gianmarco

Maddalena

Megan

Mattia

Rita e Samuel

Ludovica

La gara canto è stata giudicata da Emma Marrone, ecco la classifica:

Angelina

Cricca

Piccolo G

Wax

Aaron

NDG

Federica

Tommy

Niveo

Ecco il resto delle anticipazioni: