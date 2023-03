Ad un passo dal Serale di Amici 22 (inizierà dal prossimo sabato 18 marzo), alcuni allievi della scuola sono entrati in crisi. Angelina e Aaron sono quelli che hanno maggiormente risentito delle ultime dinamiche della scuola.

Amici 22, il crollo di Angelina: interviene Maria

Angelina Mango, nel corso delle prove con la sua prof di canto Lorella Cuccarini, ha avuto un momento di fragilità perché preoccupata di tornare a stare male come si sentiva prima di entrare nella scuola di Amici 22:

Non mi fido di me. Prima non stavo bene per niente e infatti non volevo venire. Qua dentro sono stata bene, fuori invece sono più libera di farmi male da sola.

Maria De Filippi ha cercato di calmarla:

Hai scelto di venire e questo è già un passo in avanti, poi sei stata assolutamente serena. Amici è un’esperienza forte, se la vivi vera non è facile.

Durante una lezione Angelina ha un momento di sconforto… #Amici22 pic.twitter.com/n4DQCrxVr0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2023

Arisa critica Aaron prima del Serale

Arisa e Raimondo Todaro hanno incontrato la loro squadra prima del serale e la prof ha avuto modo di parlare di Aaron:

Ha una emotività che non riesce a esprimere, anche nelle performance che fa non mi racconta niente di lui. È sempre molto bravo, però poi non mi rimane niente, non riesco a empatizzare con l’artista.

Il diretto interessato non ha preso bene la critica:

In certi casi mi è sembrato un messaggio finto, “ah sì ha una bella voce”, sembra che non faccio niente, sto lì impalato e canto. Sarò sbagliato, non lo so. Purtroppo sono troppo spaventato quando vado là, non mi sembra di non arrivare. Ma allora che ca**o sto a fare qua? Sono bravo in performance ma non arriva, allora che ca**o sono?