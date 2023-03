Nel corso della giornata di giovedì 23 marzo è stata registrata la seconda puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda sabato 25 marzo. Tra gli spoiler sull’eliminato e le varie sfide abbiamo scoperto un gossip con protagonisti Benedetta Vari e Mattia Zenzola.

Amici 22, serale seconda puntata: Benedetta e Mattia si sono baciati

Come ben ricorderete, Benedetta è stata eliminata ad un passo dal serale ma Maria De Filippi le ha dato immediatamente la possibilità di rimettersi in discussione entrando a far parte del cast del serale di Amici 22 nel ruolo di ballerina professionista.

Benedetta, quindi, balla con Mattia Zenzola e, proprio durante la terza sfida della terza manche, i due ballerini si sono baciati nel corso di una esibizione.

