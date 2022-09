La scuola di Amici 22 ha ufficialmente preso il via. In televisione, la prima puntata andrà in onda domenica 18 settembre. Ieri, mercoledì 14, è stata registrata e prontamente sono uscite le anticipazioni che vi abbiamo fedelmente riportato con tanto di video TikTok (seguici!) contenente i profili Instagram di tutti gli allievi della scuola.

Amici 22, prime coppie: Samuel “punta” Maddalena? Ecco i commenti

Spulciando sul web, potrebbe essere già nata la prima ship utile. Stiamo parlando di uno scambio di commenti tra Samuel Segreto e Maddalena Svevi (entrambi ballerini) ancora prima che iniziasse Amici 22.

Per l’esattezza, il ballerino si è soffermato in più di un’occasione sul profilo social della collega commentando positivamente.

Pare anche che NDG (cantante e allievo di Lorella Cuccarini) abbia anche un “inciucio” con Rita.

Gnd (credo si scriva così), entra come allievo di Lorella e sembra ci sia già un inciucio con Rita.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 14, 2022

No, vabbè. Ship in arrivo ? #Amici22 pic.twitter.com/MgKCo0a1C4 — bandana è oro proud (@lasciamiilsegno) September 14, 2022

CAMBIO DI SAMUEL. IL SAMUEL ENTRATO È LUI.#Amici22 pic.twitter.com/bxxnNRsY37 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 14, 2022

Maddy ti ho conosciuto tramite il tuo maestro che ho iniziato a seguire con Tommy Stanzani.Con le sue storie vi ho visti in sala tutti insieme a lavorare, a fare diverse esperienze in giro per l’Italia. Poi un giorno vi ho visti ballare in centro a Genova. Sei bravissima #Amici22 pic.twitter.com/YUMoToS5Z5 — Michelle (@decemvber16) September 14, 2022