Amici 22, Ramon lascia il talent in auto: perché è fuori dalla Casetta? Scoppia il giallo – VIDEO

Alla vigilia di un nuovo appuntamento con Amici 22, si apre un piccolo giallo che sta appassionando i fan del talent show di Maria De Filippi: cosa ci fa il ballerino Ramon fuori dalla Scuola? L’allievo è stato avvistato nelle passate ore all’esterno degli studi del programma, in auto. Da qui la domanda dei fan: dove lo stanno portando?

Stando ad un video che potete vedere in apertura di articolo, qualche sera fa Ramon ha lasciato il talent. Il ballerino è stato beccato in auto, insieme ad altre due persone, e questo ha sollevato il dubbio: dove starebbe andando?

Un breve filmato che tuttavia ha suscitato molti dubbi presso gli spettatori dopo che uno di loro ha ripreso Ramon per le vie di Roma, in un van, mentre siede sul sedile posteriore e guarda proprio dritto alla camera pur senza fare alcun cenno di saluto.

Su Twitter è esploso un piccolo ‘caso’: c’è chi ipotizza un possibile controllo medico, e chi crede che sia stato accompagnato per una esibizione esterna alla Scuola, come accaduto per Samu, Ludovica e Maddalena.

Vedremo se nelle prossime puntate di Amici 22 sarà chiarito il piccolo giallo.