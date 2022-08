Amici 22 sta per tornare ad allietare gli estimatori del talent show ideato da Maria De Filippi. In queste ore, tra le ultime indiscrezioni, gira voce che Nunzio Stancampiano potrebbe tornare nella scuola con un ruolo del tutto inedito.

Amici 22, Nunzio Stancampiano torna? Il ruolo inedito e le ultime news

Nel frattempo, facciamo un piccolo riassunto di ciò che è già emerso. I professori: confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Arisa e Emanuel Lo dovrebbero sostituire Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La prima puntata dovrebbe essere registrata giovedì 15 settembre, per poi essere trasmessa in televisione domenica 18 in onda – come di consueto – sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Mattia Zenzola torna nella scuola di Amici 22? Il ballerino aveva abbandonato il talent show a causa di un grave infortunio a un passo dal serale.

Attualmente non c’è alcun banco assegnato di diritto e proprio Mattia, nelle scorse settimane, ha sostenuto il provino per poter tornare nuovamente nella scuola più amata d’Italia.

Secondo la pagina NewsAmici21, Nunzio Stancampiano potrebbe tornare ad Amici 22 nel ruolo di ballerino professionista:

Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma.