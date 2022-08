Mattia Zenzola sarà un ballerino di Amici 22? Dopo aver scoperto la data di partenza del talent show di Maria De Filippi, si inizia già a pensare ai futuri allievi che faranno parte della Scuola televisiva più ambita. Tra questi ci si chiede se farà parte anche Mattia, ballerino di latino americano e che nella passata edizione era stato costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio.

Amici 22: Mattia Zenzola torna ad essere un allievo?

Mancava poco più di un mese dal serale di Amici quando il percorso di Mattia Zenzola nel talent di Maria De Filippi fu costretto ad interrompersi a causa di un infortunio. La produzione, nel comunicargli la necessità di dover lasciare la Scuola, gli fece una promessa, assicurandogli un banco nella prossima edizione.

Le selezioni per Amici 22 sono già iniziate da tempo, ma qual è il destino di Mattia? La promessa sarà mantenuta oppure no? Secondo quanto riferito da Novella 2000, Mattia Zenzola, fiducioso delle rassicurazioni avute si è preparato e si è ripresentato ai casting. Tuttavia non è ancora chiaro se ci sarà o meno.

Stando a ciò che era accaduto, il suo posto ad Amici 22 sembrava scontato, ma forse potrebbe non esserlo. Il ballerino, dunque, starebbe rivivendo le fasi di selezione dello show? Tra poche settimane scopriremo senza dubbio se Mattia farà nuovamente parte del talent e se potrà quindi riprendere il suo sogno da dove era stato interrotto nella passata edizione.