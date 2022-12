Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si sono lasciati – VIDEO

E’ durata quando un gatto in tangenziale la storia tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, ballerini di Amici 22 alle prese con l’attrazione e la volontà di far conoscere il proprio talento (lui è praticamente più vanitoso di lei e la relazione, fin da subito, ha avuto vita difficile).

Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si sono lasciati

“Stare così è pesante… non considerarmi più ti aiuta?”, ha domandato Mattia mentre si confrontava con la sua ex fidanzata (ma prima ha buttato un occhio allo specchio che in confronto Antonino Spinalbese è un dilettante).

Pronta la replica, inaspettata, di Maddalena:

Non siamo più vicini come prima. Non riesco a dirti tutto quello che penso, perché realmente ci tengo a te. Ti voglio tantissimo bene e mi dispiace… Io credo che quando stai con un’altra persona è perché quella persona ti da quel qualcosa in più che non hai. All’inizio questa cosa c’era, la sentivo. Ma ora sento che non c’è più. Sento che si è rotto qualcosa. Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto tanto diversi. Io ci sono, ho piacere a stare vicino a te, però ora sento di avere un momento così. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola, da sola nel senso senza nessun tipo di influenza sentimentale… capito? E’ il posto sbagliato al momento sbagliato ma non è tutto sbagliato…. Ma siamo piccoli e magari non siamo capaci di gestire questa cosa.

Successivamente Mattia è scoppiato a piangere consolato da Aaron e, prima di andare a vedere se la sua ex stava già dormendo, si è dato una aggiustatina al ciuffo.

Ecco il VIDEO.