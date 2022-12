Mattia Zenzola, dopo la scorsa edizione, questo anno si sta prendendo la sua rivincita diventando il personaggio della nuova edizione di Amici 22 non per il talento ma per le polemiche ed i musi lunghi.

Amici 22, Mattia Zenzola preso in giro dagli altri? “Vi dà fastidio che io abbia i fan!”

Il ballerino di latino americano è convinto che tutti gli altri compagni l’abbiano preso di mira e, durante le ultime lezioni, ha notato che alcuni se la ridevano sotto i baffi mentre stava cercando di parlare.

Per questo motivo, Mattia si è sfogato con NDG:

Ogni cosa che faccio vengo sempre preso in giro dagli altri. Sta diventando pesante per me… Si guardano tra di loro e ridono. Non capisco perché. O forse lo so ma non lo vogliono ammettere. Non è un fatto di competizione, è un fatto di gruppetti che è una cosa che io detesto. Poi c’è gente come te… magari fossero tutti così. Ho bisogno di parlare con alcune persone però non ci sono. Mi devo sentire sempre deriso, non mi piace. Non sto parlando di oggi, sto parlando di altre persone che lo fanno ripetutamente. Devo parlarci e basta.

Mattia Zenzola ha cercato di confrontarsi con Gianmarco, Ramon e Samu:

Posso essere sempre deriso alle spalle? Perché dovete sempre ridere sopra quando io apro bocca? Perché io quando faccio classico la mattina e faccio gli esercizi da solo devo vedere un Ramon e un Samu che mi ridono in faccia? Mi guardano e ridono. Non è un’impressione. Sono un ragazzo che come voi sta vivendo il suo sogno, basta.

E se Gianmarco ha affermato di non avere nulla nei suoi confronti e Samu gli ha fatto notare di essere troppo permaloso, Ramon è stato il più duro di tutti:

Tutto è rivolto verso di me. Parto dal presupposto che non ti prendo in giro. Da quando è successa quella cosa si sono interrotti i rapporti tra noi. Non ti considero, non ti guardo proprio. Se ti senti preso in causa ogni volta non è colpa mia. Non andiamo d’accordo. Io non scredito nessuno.

Mattia si sente deriso da alcuni suoi compagni e decide di confrontarsi con loro #Amici22

Mattia Zenzola è convinto che questo atteggiamento degli altri allievi di Amici 22 vada avanti dalle prime battute e la questione legata alle pulizie non sia stato il motivo scatenante:

Posso io ballare e vedere delle persone che ridono per quello che sto facendo? È una cosa che va avanti dall’inizio e abbiamo avuto una discussione su questo all’inizio, non è da dopo le pulizie. Un conto è il sorridere, un conto la presa per il c**o. La cosa è ripetuta ogni giorno.

Mattia Zenzola è convinto di sapere cosa possa dare fastidio al gruppetto:

Semplicemente dà fastidio, a molte persone dà fastidio che vengo tanto apprezzato fuori. Io ho persone che mi vogliono bene. Magari ho persone che mi votano e sto sempre a vincere questa prova Tim. Secondo me a voi dà fastidio questo.

