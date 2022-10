Amici 22, Mattia e Maddalena stanno insieme: il video del bacio

Mattia Zenzola “demolisce” la ship degli #Zenzonelli (che lo volevano al fianco di Christian Stefanelli) e si fidanza con Maddalena Svevi, ballerina e sua nuova compagna di avventura ad Amici 22.

Durante la nuova registrazione di Amici 22 (qui le anticipazioni), i ballerini hanno affrontato una gara di improvvisazione sul sex appeal giudicata da Sebastian.

Ha vinto Mattia che ha ballato per Maddalena, così come riporta SuperGuidaTV che svela la loro relazione d’amore:

I due – se possiamo dirlo – sono una delle coppie nate nella scuola di Amici 22. Lui e Maddalena erano davvero hot. La temperatura si è alzata parecchio nello studio. Dopo il filmato dei baci tra loro due, a seguito del bacio scenico dato a Megan durante la prova, tutti hanno però capito che Mattia aveva una marcia in più.

Successivamente è stato mandato in onda il filmato che ha mostrato i primi baci che si sono scambiati Mattia e Maddalena nella scuola:

Sono nate le prime coppie nella scuola. I ragazzi si sono già scambiati i primi baci. A far sognare le fan per le varie ship sono in primis Mattia e Maddalena ma anche Niveo e Rita.