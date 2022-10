Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si sono fidanzati. Ad Amici 22, dopo Niveo e Rita si è formata la seconda coppia di questa edizione, dividendo i fan e facendo intervenire Christian Stefanelli.

Amici 22, Mattia e Maddalena si sono fidanzati: Christian Stefanelli interviene

Lo scorso anno Mattia e Christian avevano stretto una fortissima amicizia e, dopo l’infortunio di Zenzola, l’amico ha vissuto dei forti momenti di sconforto.

In molti, in questi mesi, hanno letteralmente idealizzato questo legame considerandolo quasi un rapporto d’amore (che manco le ship del Grande Fratello Vip).

Ecco perché, dopo le anticipazioni della puntata che andrà in onda questo sabato pomeriggio, in tanti hanno domandato a Christian come si sentisse:

Perché mi chiedete tutti se sto bene? Io sto benissimo e sono tanto felice per mio fratello. Non cambierà mai niente tra me e lui, perché lui è la mia famiglia e lo sarà per sempre. Io sono suo fratello e lei la sua fidanzata.

Mattia ha commentato l’amico:

Fratello mio! Lontani ma vicini.

Mattia e Christian hanno un bellissimo rapporto d’amicizia ma nessuna storia d’amore.

Ma perché mi chiedete tutti se sto bene?

Io sto benissimo e sono tanto felice per mio fratello, non cambierà mai niente tra me e lui, perché lui è la mia famiglia e lo rimarrà sempre. — Christian Stefanelli (@turbojr_) October 20, 2022