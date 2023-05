Amici 22, Mattia e il tatuaggio con Christian, arriva la dolce dedica in tv: “Nel mio cuore”

A poche ore dalla finale di Amici 22, la trasmissione Verissimo ha accolto i finalisti in collegamento. Ad intervenire è stato anche Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che questa sera, in diretta su Canale 5, tenterà di conquistare il titolo di vincitore. Ospite di Silvia Toffanin, ha svelato il suo rapporto speciale con un ex del programma.

Mattia Zenzola ed il tatuaggio con Christian Stefanelli

Mattia Zenzola, concorrente di Amici 22 e allievo di Raimondo Todaro, dopo essere arrivato ad un passo dalla finale anche nella passata edizione del talent era stato costretto ad uno stop forzato a causa di un infortunio. Rientrato nella Scuola, il ballerino è giunto fino in finale. A Verissimo ha dichiarato:

E’ stato tutto un combattimento, quando sono entrato non ero al top. Con tanta forza di volontà sono qua e non potevo chiedere di meglio. Una rivincita inaspettata.

Parole di grande stima sono state dedicate proprio a Raimondo Todaro, del quale ha detto:

E’ il mio coach, il mio mentore. Colui che mi ha seguito in questo percorso e colui che mi ha dato una seconda possibilità. A lui devo tanto.

Infine, parlando dei suoi compagni ha anche accennato al tatuaggio che ha deciso di condividere con uno di loro, Christian Stefanelli, conosciuto nella scorsa edizione del talent: