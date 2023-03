Amici 22, maglie del Serale ritirate a tutti gli allievi: ecco cosa è successo

Colpo di scena ad Amici 22, nel corso del daytime di oggi. Tutti gli allievi che avevano già conquistato la fatidica maglia e quindi un posto nel Serale del talent, hanno appreso la decisione della produzione di ritirarla. Ma cosa è successo esattamente?

Amici 22, maglie del Serale ritirate: il motivo

I posti disponibili per il Serale di Amici 22 sono limitati e per questo nei giorni scorsi i professori si sono riuniti per decidere a quali allievi affidare la maglia dorata che dà accesso a questa importante fase del programma e del loro percorso.

Dopo aver incontrato gli allievi che ancora non avevano avuto accesso a questa importante fase del talent, la produzione ha comunicato l’intenzione di procedere con il ritiro delle maglie a tutti gli allievi che le hanno già ottenute. Ecco la comunicazione ufficiale:

La produzione, tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del Serale, e che non ci sono maglie del Serale per tutti, ha deciso ufficialmente quanto segue. Nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del Serale a tutti quelli che finora l’hanno avuta, e comunica che per determinare chi di voi accederà al Serale di Amici sarà effettuata una selezione attraverso la votazione di tutti i professori di canto e di ballo, secondo le modalità che scoprirete in puntata.

Ma quindi chi avrà accesso al Serale di Amici 22? Per scoprirlo dovremo attendere la puntata di domenica che tuttavia è già stata registrata, dunque potrete già leggere tutte le anticipazioni in merito in questo articolo.