Amici 22, Giulia Pauselli operata: come sta? Ecco cosa è successo

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici 22, si è operata al menisco. Dopo aver fatto una esibizione insieme al collega Giuseppe Giofrè, la danzatrice ha dovuto lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Giulia Pauselli operata: come sta?

“Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”, ha scritto la Pauselli lo scorso 29 aprile.

A distanza di circa dieci giorni, la ballerina di Amici 22 si è operata al menisco ed ha pubblicato uno scatto social dal letto dell’ospedale aggiornando sulle sue attuali condizioni di salute:

Un grazie speciale a Dottor Giovanni Di Giacomo e alla Fascino che mi ha mandato dal migliore. Staff meraviglioso,competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione.

Tra i tanti commenti di incoraggiamento, affetto e stima, spuntano: Lorella Cuccarini, Michele Esposito, Emanuel Lo, Elena D’Amario, Nek e Alessio La Padula.