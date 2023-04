Amici 22, il fratello di un concorrente in gara pronto a debuttare come cantante

Nella prima serata di ieri abbiamo assistito al quarto serale di Amici 22 che ha portato all’eliminazione di un nuovo concorrente: Alessio Cavaliere. La puntata ha visto però protagonista anche Wax, in occasione di un guanto di sfida contro Aaron. Il cantante, inoltre, ha anche dovuto affrontare il primo ballottaggio contro Mattia e Alessio, venendo però salvato dai giudici.

Amici 22, il fratello di Wax pronto a debuttare come cantante

A proposito di Wax, non tutti sanno che il giovane cantante, al secolo Matteo Lucido, ha un fratello, anche lui appassionato di musica. Noto come Bacio Gitano – al secolo Pietro Lucido -, con il fratello Wax condivide la stessa passione per la musica.

Proprio il fratello ha sempre condiviso e supportato la carriera del concorrente di Amici 22, prendendo spesso e volentieri le sue difese.

Nelle passate ore il fratello di Wax ha annunciato sui social che starebbe per debuttare nel mondo della musica sotto contratto Sony. Ecco cosa ha scritto nel suo ultimo post su Instagram:

Io e lei stiamo assieme, siamo innamorati l’uno dell’altra ma ultimamente stavamo entrando nel tunnel dell’amore tossico. Per non finirci ci siamo affidati a qualcuno di molto esperto che, mentre ascoltava lei, sapesse guardare anche me. Grazie sony Io e la mia musica 14/04

Tra i commenti non si sono fatti attendere quelli di coloro che aspettano con ansia il suo debutto.