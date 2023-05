Update: Poco dopo la diffusione del gossip, il ballerino e giudice di Amici 22, Giuseppe Gioffrè, è intervenuto smentendo categoricamente il gossip. Ecco di seguito le sue parole:

Flirt ad Amici 22 prima della finale? E’ questa l’indiscrezione che circola da qualche giorno e che però non riguarderebbe i concorrenti finalisti né gli ex allievi della famosissima Scuola televisiva, bensì due dei giudici. Se, infatti, continuano i gossip su alcuni cantanti e ballerini dell’edizione, al tempo stesso non si placano le voci relative all’amicizia speciale tra due giudici e che erano già state sollevate nei giorni scorsi.

Amici 22, flirt tra due giudici del Serale? Il gossip

Già alcuni giorni fa si era parlato di una “bella amicizia” tra due giudici di Amici 22. Adesso però il rumor sembra tornare a galla, sollevato da una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano e diffusa proprio da quest’ultima attraverso le sue Stories su Instagram.

Il messaggio in questione conterrebbe anche i nomi dei presunti giudici, opportunamente cancellati dalla Marzano. Ecco il testo:

Ciao Deia ancora una volta tu e Amedeo (Venza, ndr) avevate ragione. Ho visto – e – al tavolo accanto al mio. Erano soli, meravigliosi. Mi hanno dato l’idea di una coppia. Non ho fatto foto, avevo troppa paura.

Durante un siparietto a Verissimo, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, incalzati dal terzo giudice, Cristiano Malgioglio, avevano lasciato intendere di essere impegnati. Il cantante aveva detto: “Ti faccio contento: io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni…”.

Anche il ballerino, messo alle strette da Malgioglio aveva detto: “Sì, ho una storia, a Los Angeles”.

“Ecco siamo tutti e tre impegnati”, avevano concluso i tre giudici di Amici 22.