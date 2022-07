E mentre Lorella Cuccarini ha confermato (ma l’aveva già fatto intuire in più di una occasione) che farà parte di Amici 22 nel ruolo di prof di Canto, emergono le prime indiscrezioni sul cast di allievi che troveremo dietro i banchi della scuola più talentuosa d’Italia.

Secondo Amedeo Venza sarebbe pronto ad entrare un parente di un cantante molto amato e famoso. Stiamo parlando di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, attualmente in pista con il suo nuovo singolo “Seria”.

Giovanni, oltre ad essere il figlio di Biagio è anche il nipote di Gianni Morandi (sua madre è Marianna Morandi).

Del potenziale ingresso di Giovanni si era già parlato lo scorso anno. Il buon Giulio Pasqui, infatti, aveva tirato fuori l’intervista del figlio di Biagio Antonacci che aveva realizzato a febbraio del 2021 dove parlava proprio del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, che canta, non esclude di partecipare ad “Amici”. Maria, io ci farei un pensierino, poi vedi te… pic.twitter.com/6NmeOBX6Lo

Ecco cosa scriveva Cosmopolitan in merito:

Giovanni si è buttato nel mondo della musica due anni fa, pubblicando in perfetta autonomia i brani da lui composti (sotto la supervisione del papà, del nonno e del fratello Paolo, autore di testi) e che, pian piano, stanno iniziando a farlo conoscere al grande pubblico. Quindi ricapitolando Antonacci Junior è carino, divertente, affascinante e talentuoso. Praticamente il concorrente perfetto per un talent in stile Amici o X Factor.