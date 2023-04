Inatteso colpo di scena nell’ultima puntata del Serale di Amici 22 andata in onda ieri sera su Canale 5 e che ha visto l’eliminazione del ballerino Ramon. Poco prima di conoscere l’eliminato, al termine del ballottaggio tra il ballerino e il cantante Cricca, abbiamo scoperto i nomi dei tre eliminati provvisori, ovvero: Ramon, Cricca e Mattia. I tre si sarebbero dovuti esibire davanti ai giudici al fine di scoprire chi sarebbe stato destinato al ballottaggio.

Amici 22, esibizioni tagliate: cosa è successo?

Se nella registrazione ciò è normalmente accaduto, durante la messa in onda però qualcosa sarebbe andato storto dal momento che le esibizioni in questione sono state tagliate. Come mai? Al momento resta un mistero, ma il fatto non è passato inosservato.

Nel corso della registrazione dello scorso 20 marzo, infatti, Ramon si era esibito su una variazione classica, Mattia sulle note di It’s my life mentre, secondo le anticipazioni rese note da Amici News, sull’esibizione di Cricca non erano giunte informazioni precise. Ad ogni modo le esibizioni in questione sarebbero state tagliate nella puntata di ieri.

E così senza neppure vedere le performance dei tre concorrenti si è giunti al verdetto con il salvataggio di Zenzola. Ma cosa ci sarebbe dietro questo taglio che ha portato, di conseguenza, anche alla chiusura “anticipata” del programma?

Non è chiaro se si sia trattato di un problema tecnico o se ci sia un vero motivo dietro questa scelta che tuttavia non sarebbe stata particolarmente apprezzata sui social. Alcuni utenti infatti hanno sottolineato come a farne le spese sia stato in particolare Mattia Zenzola, il quale avrebbe portato una coreografia completa che metteva in risalto il suo talento.