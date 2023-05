Cristiano Malgioglio, uno dei tre giudici del serale di Amici 22, intervistato tra le pagine di Chi Magazine ha svelato un retroscena su Maria De Filippi, conduttrice del talent show.

Amici 22, Malgioglio svela un retroscena su Maria De Filippi

A volte ho un pizzico di soggezione. Mai avuta con nessuno prima, ma quando uno è innamorato di una persona ha sempre questa piccola forma di timidezza. Poi lei ti regala un sorriso, e allora… Comunque, pensi che alla prima puntata – e io non lo chiedo mai, non l’ho mai chiesto a nessuno… e invece a lei l’ho chiesto – le ho chiesto “Maria, sto andando bene? Maria, ti piaccio?”. Volevo che lei fosse contenta di me, così adesso posso anche andare in pensione. Oddio, magari prima faccio il film con Almodovar…

Malgioglio ha parlato pure dei litigi con Alessandra Celentano:

Mi scontro sempre con lei, ma c’è Isobel che è meravigliosa! E poi lei ce l’ha tanto con questa ragazza, Maddalena, che è di una bellezza… ecco io Maddalena la difendo sempre. Ci sono questi grandi scontri, ma scontri veri, di quelli che se lei fosse mia vicina di casa avrei chiamato i vigili in continuazione. Lorella, invece, è gioiosa, spalanca quel suo sorriso… certo, dovrebbe scrivere lettere più toste. Guardi la Celentano, che mazzate… Arisa è dolce, la voce più bella che abbiamo in Italia. Le ho detto di fare un disco con le canzoni più belle di Edith Piaf: una voce così deve essere protetta. Ho lavorato con lei, la sensibilità di questa donna è speciale.

E, in ultimo, Cristiano non nasconde la sua grande passione per Emanuel Lo:

Emanuel Lo ha una sensualità!… Lui quando balla è il peccato, il peccato vero. Mi piace tanto…