In attesa della sesta puntata del serale di Amici 22, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, Cricca ha fatto una dedica ad Isobel ma non ha ottenuto il risultato sperato.

Amici 22, Cricca piange per Isobel: ecco la reazione (particolare) della ballerina

Tutti gli allievi rimasti in gara hanno avuto modo di pranzare al centro dello studio e, tra una esibizione e l’altra, è toccato anche a Cricca che ha cantato “Just The Way You Are” davanti a tutti dedicandola ad Isobel.

Cricca è scoppiato a piangere e la ballerina ha reagito in maniera particolare, alzandosi per ballare con gli altri allievi della scuola.

A quanto pare, secondo le indiscrezioni della rete, Cricca e Isobel si sarebbero lasciati dopo una storia di alcune settimane e alcuni baci a favore di camera.

cricca – just the way you are #amici22 pic.twitter.com/wpY36e3qjm — archivio amici 22 (@amiciarchivee) April 21, 2023

Cricca e Ramon, chi è uscito da Amici 22? Ecco il probabile eliminato

Secondo una indiscrezione giunta a noi di BlogTivvù, ad abbandonare la scuola di Amici 22 dopo sei appuntamenti in prima serata dovrebbe essere proprio Ramon.

Cosa ne pensate? Naturalmente queste sono soffiate che ci sono giunte a stretto giro da prendere con le pinze perché non possiedono alcuna ufficialità (al momento).